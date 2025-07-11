Potuzhnyk.com — прості онлайн-інструменти для рішень, випадковостей і трішки магії

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Один із найпопулярніших розділів — карти Таро онлайн, другий — генератор випадкових чисел. Обидві сторінки вже зібрали позитивні відгуки серед тих, хто цінує простоту, зручність та елемент несподіванки.

Карти Таро онлайн — безкоштовне ворожіння прямо в браузері

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Кожна карта має короткий опис і трактування. Ви можете тлумачити результат як пораду, натяк або навіть знак — усе залежить від ситуації та вашого настрою. Ворожіння доступне у будь-який час, як на комп’ютері, так і на телефоні.

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Генератор випадкових чисел — коли важко обрати самому

Сторінка «Генератор випадкових чисел» стане в пригоді у багатьох ситуаціях: коли потрібно провести розіграш, обрати переможця, визначити номер, кинути жереб або просто перевірити свою удачу.

Інструмент працює миттєво — задаєте діапазон чисел, натискаєте кнопку — і отримуєте випадковий результат. Є також опції збереження історії, унікального вибору без повторень та кількох одночасних чисел.

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Заключення

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