«Збільшення паркувальних місць у центрі Івано-Франківська є складним через щільну забудову», — Смушак

Питання збільшення кількості паркомісць у центрі Івано-Франківська залишається актуальним для багатьох власників автомобілів. Втім, розв’язати цю проблему непросто через щільну забудову міста.

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Про це в етері радіо “Західний полюс” розповів заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, пише Фіртка.

«Ситуація складна і легше не буде. Зробити нові парковки в центральних частинах міста означає забрати тротуари, площі, сквери або проїжджу частину дороги. Якщо це є багатоквартирні будинки, то ми не можемо забрати дитячі майданчики чи зрубати дерева, щоб зробити там паркувальні місця. Це дуже тонке питання, бо у мешканців різні потреби», — зазначив посадовець.

Заступник мера підкреслив, що збільшення паркувальних місць вимагає системного підходу, зокрема з урахуванням міського планування та урбаністики. Важливо, щоб прибудинкова територія залишалась зеленою зоною, де люди можуть відпочивати та проводити час на свіжому повітрі.

«Прибудинкові території мають залишатися для людей — зелені зони, дитячі майданчики, лавочки, де мешканці можуть відпочити. Особливо для старших людей важливо мати можливість вийти, посидіти на лавочці, подихати повітрям, а не дихати вихлопними газами чи сидіти поруч із розпеченими автомобілями. Також важливо забезпечити дітям майданчики для гри та фізичної активності», — додав Смушак.

Ще одна важлива проблема, продовжує Смушак, — недостатня кількість підземних паркінгів у новобудовах.

«Підземний паркінг — це не лише зручність, а й безпека. Він може слугувати укриттям під час тривоги чи обстрілів. Є забудовники, які це розуміють, але таких поки що недостатньо», — пояснив посадовець.

Також заступник мера зазначив, що паркування у місті повинно мати реальну вартість, адекватну сучасним цінам на пальне.

«Ми розуміємо, що десять гривень за годину — це вже занизька ціна, якщо порівнювати з вартістю бензину. Тобто, як мінімум, 50% літру бензину має коштувати сьогодні парковка. Сьогодні ціна надто дешева та не покриває витрат».

Посадовець нагадав, що у центрі міста вже встановлюють заборонні знаки для паркування у деяких проблемних зонах, аби впорядкувати рух і забезпечити комфорт мешканців.