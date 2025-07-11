Поліція Калущини розшукує безвісти зниклого 70 – річного чоловіка

Поліцейські Калуського районного відділу поліції розшукують безвісти зниклого місцевого мешканця Бурлак Анатолія Семеновича, 1955 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Калуський районний відділ поліції

До поліції за допомогою розшукати чоловіка звернулась дочка, яка повідомила, що її батько 3 липня вийшов з дому і до цього часу місце його перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного:

– зріст 162 см, середньої тілобудови, сиве волосся та вуса. Має проблеми з пам’яттю та зі здоров’ям.

Одягнений в футболку з червоними вставками, світлі джинси, чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місце знаходження Анатолія Бурлака, або надати іншу корисну інформацію прохання негайно телефонувати до чергової частини Калуського районного відділу поліції ГУНП в області за телефоном: 067 344-40-33 або на лінію 102.