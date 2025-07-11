У Коломиї шахраї ошукали дружину зниклого безвісти воїна на 20 тисяч гривень

Аферисти видурили чималі заощадження у жительки Коломиї. Слідчі за цим фактом проводять розслідування та заходи з розшуку шахрайки.

Про це інформують в поліції Івано-Франківської області.

За словами 35-річної потерпілої, до неї зателефонувала невідома жінка та представилась співробітницею військової частини, де проходив службу чоловік заявниці, який на цей момент рахується безвісти зниклим.

Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться кошти – 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму на рахунок жінки, необхідно здійснити переказ коштів.

Прикарпатка не перевіривши інформації виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження.

Після перерахунку грошей, пройдисвітка припинила спілкування. Лише згодом потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

За фактом шахрайських дій дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється особа зловмисниці та інші можливі потерпілі.

Поліція нагадує як захистити себе від шахраїв:

перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу;

використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів або перевірені організації, які займаються питаннями розшуку безвісти зниклих за особливих обставин;

не передавайте конфіденційну інформацію незнайомцям, уникайте розкриття персональних даних у телефонних розмовах, соціальних мережах, та у приватних повідомленнях;

будьте обачними з підозрілими пропозиціями. Остерігайтеся фінансових запитів, пов’язаних зі звільненням чи пошуком зниклих осіб. Державні органи та офіційні волонтерські організації не стягують оплату за інформацію чи допомогу.