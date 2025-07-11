В Івано-Франківську запустили нову Ветеранську платформу з каталогом організацій області

“Тепле Місто” презентувало нову Ветеранську платформу з каталогом організацій Івано-Франківської області, яка стане “компасом подій” для ветеранської спільноти.

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В Івано-Франківську презентували нову Ветеранську платформу від “Тепле Місто”, яка має стати комплексним інформаційним ресурсом для ветеранської спільноти регіону. Платформа включає каталог організацій Івано-Франківської області та функціонуватиме як централізоване джерело інформації для учасників бойових дій, пишуть Версії.

Презентація нового ресурсу відбулася під час зустрічі представників проветеранських громадських організацій, яку ініціювали депутат міської ради Андрій Фармуга від “Тепле Місто” спільно з Управлінням з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Ветеранська платформа містить каталог організацій Івано-Франківської області, що надають послуги ветеранам, та функціонує як інформаційний хаб для координації роботи з ветеранською спільнотою. Окрім довідкової інформації, ресурс пропонує широкий спектр актуальних даних для учасників бойових дій.

“Інформаційний ресурс, крім того, буде таким собі ‘компасом подій’ і міститиме афішу про проведення різних воркошпів, заходів, майстерок чи тренінгів, громадських і волонтерських ініціатив актуальних для ветеранської спільноти” — йдеться в повідомленні Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Нова платформа має стати централізованим джерелом інформації, де ветеrani зможуть знайти дані про організації, які надають підтримку, а також бути в курсі актуальних подій, тренінгів та заходів, що проводяться для ветеранської спільноти в регіоні. Ресурс покликаний спростити доступ до необхідної інформації та послуг для учасників бойових дій.

Під час презентації учасники також обговорили актуальні питання реалізації ветеранської політики в місті в рамках Стратегії Івано-Франківська, зокрема шляхи підтримки ветеранів та ветеранок, залучення громади та розвиток партнерських проєктів для покращення умов життя учасників бойових дій.

Запуск Ветеранської платформи є частиною комплексної роботи з реалізації ветеранської політики в Івано-Франківську, яка спрямована на забезпечення системної підтримки учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Платформа має сприяти покращенню координації між різними організаціями та структурами, що працюють з ветеранами.