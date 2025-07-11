Серце калатає, дихати важко… Як розпізнати збій у роботі вегетативної нервової системи

Під час життя в стані хронічного стресу, тривоги чи емоційного виснаження, наш організм ніби застрягає в постійній бойовій готовності. Людина відчуває, що з її організмом не все гаразд. Вона проходить обстеження за обстеженням, але лікарі знову і знову кажуть, що все добре.

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Як зрозуміти, що саме відбувається з тілом та яка допомога йому потрібна, читачам Правда.іф розповідає лікар-невролог медичного центру VISE clinic Павло Богданович Кава.

Стан соматоформної вегетативної дисфункції (СВД) досить поширений. Це збій у роботі вегетативної нервової системи – нашого внутрішнього автопілоту, що відповідає за всі автоматичні процеси в тілі.

«СВД може маскуватися під десятки різних хвороб. Найбільш поширеними його симптомами є:

– Проблеми з серцем: раптове прискорення пульсу, відчуття, що серце пропускає удар або завмирає, стрибки тиску, ниючий біль у грудях.

– Проблеми з диханням: відчуття нестачі повітря, неможливість зітхнути на повні груди, задишка без видимої причини.

– Розлади травлення: нудота, спазми в животі, метеоризм, розлади кишківника (закрепи або діарея), які не пов’язані з харчуванням.

– Загальне виснаження: постійна втома, яку не знімає сон, головні болі, запаморочення, пітливість, відчуття внутрішнього тремтіння, безсоння та різкі зміни настрою», – розповідає Павло Кава.

Лікар наголошує: дуже важливо звернутися до лікаря, здати аналізи, зробити ЕКГ, УЗД та отримати консультації вузьких спеціалістів.

«Існують перевірені стратегії, які дають чудовий результат лікування соматоформної вегетативної дисфункції. Це завжди командна робота лікаря і пацієнта. Збалансоване харчування, регулярні, але помірні навантаження (ходьба, йога, плавання) та якісний сон – це основа, яка допомагає нервовій системі перезавантажитись. Також лікар призначає медикаментозне лікування», – наголошує Павло Богданович.

Важливо не залишатися з проблемою наодинці. Лікарі допоможуть не просто заглушити симптоми, а знайти їхню справжню причину та повернутися до повноцінного життя.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/svd/

