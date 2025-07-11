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З Івано-Франківська передали 10 дронів для потреб ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківська передали 10 дронів для потреб ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 15:02
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
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10 потужних квадрокоптерів Matrice 4T загальною вартістю понад 1,9 млн грн – це придбання, яке профінансовано з обласного бюджету у рамках програм підтримки військових формувань Прикарпаття.

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Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

«Ця сучасна техніка дає можливість ефективно виконувати завдання та, головне, зберегти життя оборонців на передовій», – зазначила Світлана Онищук.

Крім того, за словами С.Онищук, область увійшла до переліку тих регіонів, які отримають субвенцію на розвиток та створення сучасних ветеранських просторів.