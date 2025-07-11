З Івано-Франківська передали 10 дронів для потреб ЗСУ

10 потужних квадрокоптерів Matrice 4T загальною вартістю понад 1,9 млн грн – це придбання, яке профінансовано з обласного бюджету у рамках програм підтримки військових формувань Прикарпаття.

Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук, пише Правда.

«Ця сучасна техніка дає можливість ефективно виконувати завдання та, головне, зберегти життя оборонців на передовій», – зазначила Світлана Онищук.

Крім того, за словами С.Онищук, область увійшла до переліку тих регіонів, які отримають субвенцію на розвиток та створення сучасних ветеранських просторів.