Топ-5 спеціальностей, які найчастіше обирали абітурієнти у 2025 році

З 1 по 14 липня триває реєстрація і прийом заяв та документів для вступу до Фахового коледжу Університету Короля Данила. Наразі найбільшу кількість заяв подано на спеціальність F2 «Інженерія програмного забезпечення», інформує Правда.іф.

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Другою за популярністю виявилась спеціальність В2 «Дизайн» за двома ОПП: Графічний дизайн та Дизайн інтер’єру. Випускники 9-тих класів також дуже активно подають заяви для участі у конкурсному відборі на спеціальності D3 «Менеджмент» та D5 «Маркетинг». Четверте місце в рейтингу уподобань за спеціальностями: К9 «Правоохоронна діяльність» та D6 «Секретарська та офісна справа» (за ОПП Юридичне діловодство та офісна справа). Також неабиякий інтерес серед вступників викликає нова спеціальність G3 «Електрична інженерія», набір на яку вперше здійснюється з цього року.

«Усе ще може змінитися, оскільки з 15 по 23 липня будуть проходити творчі конкурси та співбесіди. Оприлюднення перших рейтингових списків вступників відбудеться не пізніше 12.00 год. 25 липня 2025 року, а зарахування – не пізніше 4 серпня. Саме тоді й стане остаточно відомо, яким був вибір випускників 9-тих класів і яким спеціальностям у Фаховому коледжі ЗВО «Університет Короля Данила» вони надавали перевагу, обираючи майбутню професію. Принагідно інформуємо, що додатковий набір на вакантні місця ліцензованого обсягу передбачено з 1 вересня 2025 року», – коментує проректор з науково-педагогічної роботи, відповідальний секретар Приймальної комісії УКД Оксана Каленюк.

За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами Приймальної комісії: (068) 755-75-75 або (099) 755-75-75.