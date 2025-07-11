На Прикарпатті землевпорядник через службову недбалість завдав шкоди на суму понад 340 тисяч гривень

Слідчі Яремчанської поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 36-річного спеціаліста-землевпорядника однієї із селищних рад Надвірнянського району. Через неналежне виконання ним службових обов’язків громада зазнала збитків на суму понад 340 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Встановлено, що у серпні 2017 році фігурант перебуваючи на посаді спеціаліста-землевпорядника погодив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,8 га, розташованої у межах водоохоронної зони. Надалі, вказану ділянку було передано у приватну власність.

Такі дії призвели до збитків завданих територіальній громаді, яка становить понад 340 тисяч гривень.

Слідчі територіального підрозділу повідомили посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Відповідно до санкції статті за скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі, за процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури, обвинувальний акт скеровано до суду.