У Делятині сталася ДТП за участю трьох авто. ФОТО

10 липня о 22:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт Делятин, що входить до Делятинської територіальної громади.

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Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів рятувальники провели роботи з очищення проїжджої частини від паливно-мастильних матеріалів.

Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів рятувальники провели роботи з очищення проїжджої частини від паливно-мастильних матеріалів.