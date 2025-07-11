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У Делятині сталася ДТП за участю трьох авто. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Делятині сталася ДТП за участю трьох авто. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 16:42
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10 липня о 22:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт Делятин, що входить до Делятинської територіальної громади.

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Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів рятувальники провели роботи з очищення проїжджої частини від паливно-мастильних матеріалів.

Унаслідок зіткнення трьох транспортних засобів рятувальники провели роботи з очищення проїжджої частини від паливно-мастильних матеріалів.

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