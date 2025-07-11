Садиба Рея на Франківщині залишиться у приватній власності

10 липня Рогатинський суд відхилив позов Івано-Франківської обласної прокуратури про повернення пам’ятки архітектури національного значення садиби Рея у комунальну власність Івано-Франківській обласній раді, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного.

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На засіданні не було представників облради та власників будівлі. Позов в інтересах Міністерства культури і стратегічних комунікацій України та Івано-Франківської обласної ради пред’явив заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Василь Стефанець.

Рішення зачитав суддя Михайло Рибій. У ньому йдеться про те, що архітектурна пам’ятка залишиться у приватній власності.

На порталі YouControl уповноваженою особою товариства з обмеженою відповідальністю “Садиба Рея” зазначена Вікторія Вергелес.

Суспільне намагалося зв’язатися з нею, щоб запитати про її плани щодо садиби. За номером телефону, який вказаний на порталі, слухавку підняв чоловік і сказав, що не має жодного стосунку до справи. Він пояснив, що його контакт розмістили на платформі без його відома після того, як він підвіз власника садиби на відпочинок у Карпати.

Суспільне також намагалося дізнатися, чи подаватимуть апеляцію на рішення Рогатинського суду. Заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Василь Стефанець, який був на засіданні, сказав звертатися за коментарем до пресслужби. Речниця облпрокуратури Іванна Федик повідомила, що зможе відповісти на запитання 11 липня.

Окрім того, журналісти Суспільного телефонували голові комісії з питань культури Івано-Франківської обласної ради Мар’яні Гринечко. Станом на 20:20 відповіді від неї не отримали.

Що відомо про пам’ятку архітектури національного значення — палац Реїв

Палацовий комплекс, до якого входять садиба Рея, навколишній парк та в’їзна брама — пам’ятка архітектури національного значення. Він розташований у селі Приозерне Рогатинської громади. Палац споруджений в 1882 році.

Комплекс в еклектичному стилі збудував львівський архітектор Юліан Захаревич. У ньому поєднані елементи класицизму та бароко.

У 1955 році в будівлі облаштували психіатричну лікарню. Згодом нею користувалися студенти Рогатинського зооветеринарного комплексу, а за тим там був жіночий монастир. У 1996 році палац передали у користування Православній церкві Київського патріархату (сьогодні — Православна церква України). У 2008 році садибу продали у “приватні руки”.

Станом на лютий 2025 року у садибі збереглися мозаїка на підлозі при вході, дерев’яні сходи, міжкімнатні двері та подекуди віконні рами. Печі — розібрані, від них тільки є отвори у стінах. У підвалах збереглися аркові взводи. Через погану покрівлю та перепланування у приміщенні подекуди провалилася підлога. Майже повністю зруйнувалася галерея, з якої колись був другий вихід з будинку.