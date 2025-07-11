У Франківську планують підвищити вартість паркування

У мерії Івано-Франківська розглядають варіант підвищення вартості паркування. Оптимальною називають цифру – щонайменше половина ціни літра бензину.

Про це пише “Галка” з посиланням на ефір радіо “Західний полюс”.

Заступник міського голови Михайло Смушак нагадав, що нині година стоянки коштує 10 гривень. На думку посадовця, це несправедливо дешево — вартість повинна становити щонайменше половину ціни літра бензину.

“Це наступний логічний крок. Ми вже обговорювали підняття тарифу. Для сумлінних операторів, які справно платять податки й паркувальний збір, буде нова ціна. А з тими, хто маніпулює умовами тендерів чи ухиляється від сплати — ми не співпрацюватимемо”, — каже Смушак.

Він також навів приклад конфлікту на вулиці Шевченка, де в парковій зоні встановили заборону на зупинку. Частина водіїв залишала авто на межі парку, хоча це порушення з міркувань безпеки.