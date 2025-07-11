На Сумщині загинув прикарпатець Доронюк Михайло

Сумна звістка облетіла село Хотимир, Обертинської селищної територіальної громади на Івано-Франківщині, про загибель військового головного сержанта 95-ї окремої десантно-штурмової бригади – Юрія Доронюка(1996р.н.)
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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 10.07.2025р., поблизу н.п. Юнаківка, Сумського району, Сумської області.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.
Вічна пам’ять Герою!
Пам’ятайте кожного воїна, який віддав життя за нашу Україну!