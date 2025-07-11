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На Сумщині загинув прикарпатець Доронюк Михайло

Автор: Оксана Марушкевич
11/07/2025 18:19
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Сумна звістка облетіла село Хотимир, Обертинської селищної територіальної громади на Івано-Франківщині, про загибель військового головного сержанта 95-ї окремої десантно-штурмової бригади – Юрія Доронюка(1996р.н.)

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 10.07.2025р., поблизу н.п. Юнаківка, Сумського району, Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.

Вічна пам’ять Герою!

Пам’ятайте кожного воїна, який віддав життя за нашу Україну!