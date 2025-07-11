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Людина тримає смартфон додатком Blago на екрані.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Керуй житлом зі смартфона. Сучасні технології вже в Івано-Франківську

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 18:47
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blago – перший девелопер у західній Україні, який створив мобільний додаток для клієнтів. Презентація його оновленої версії днями відбулася в Івано-Франківську.

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Тепер клієнтам не потрібно ані ходити, ні телефонувати до управляючих компаній, аби щось запитати чи вирішити – уся інформація та послуги у смартфоні. 

Що нового в blago 2.0?

Додаток був створений минулого року. Його перша версія мала лише базові функції: сповіщення про акції та події від компанії, інформування про аварійні відключення, доступ до кабінету довіреним особам (рідним, орендарям), контакти сервісних служб, програма лояльності blago.family з переліком акцій, знижок та спеціальних пропозицій від партнерів. 

В оновленому додатку функцій ще більше. Компанія додала туди графік розтермінування, замовлення послуг онлайн, доступ до персональних та загальних документів, чати з представниками управляючої компанії та сервісної служби. 

Ваш дім – у вашому смартфоні 

Продати квартиру клієнту і забути про нього – це не про blago. Навпаки, ключовий принцип роботи цього забудовника – завжди бути поруч з мешканцями своїх ЖК та надавати їм повний спектр послуг. Відтак, основне завдання мобільного застосунку, за словами представників компанії, – бути надійним помічником у питаннях щодо нерухомості та забезпечувати швидкий доступ до потрібної інформації.

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