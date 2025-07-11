Прикарпатка шахрайським способом видурила близько пів мільйона гривень у військових. ФОТО

39-річна мешканка Коломийського району виманила у військовослужбовців ЗСУ понад 450 000 гривень. Жінка в мережі зав’язувала романтичні стосунки з чоловіками, вигадувала історії про неіснуючу хворобу, аби ті перераховували їй гроші. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру.

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Шахрайську аферу викрили та задокументували співробітники Коломийського районного відділу поліції за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури, пише Правда.

Як з’ясували слідчі, незаконну діяльність прикарпатка провадила в період з лютого 2024 року по квітень поточного року. Аферистка створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж. У мережі жінка познайомилася з трьома військовими. У ході спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зловмисниця навіть обіцяла вийти за них заміж.

Під приводом вигаданих проблем аферистка щоразу просила у чоловіків кошти на їх «вирішення». Таким чином довірливі потерпілі поповнили рахунок шахрайки на понад 450 тисяч гривень.

Коли жінка почала вимагати ще більше грошей, заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції. Усі кошти зловмисниця привласнила та витратила на власний розсуд. Аферистка вже раніше була судима за вчинення аналогічних злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2, 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно та в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

До суду скерували клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Згідно з чинним законодавством, підозрюваній загрожує максимальне покарання — до п’яти років позбавлення волі.