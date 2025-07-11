«Усі бояться військкомату», – Смушак про нестачу працівників у Франківську

У Франківську важко знайти працівників навіть на посади з високою зарплатою. Така ситуація склалася через неможливість надання броні всім чоловікам.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це заявив заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак в ефірі радіо “Західний полюс”, пише Репортер.
Зараз є величезна проблема з людьми. Якщо ви захочете сьогодні зробити в себе вдома ремонт, то вам буде складно знайти майстра. По-перше, мало майстрів зараз працюють. По-друге, ціни дуже виросли. Тому в нас є велика конкуренція за те, щоб взяти на роботу чи то будівельника, чи то водія, чи когось іншого, – говорить Михайло Смушак.
За його словами, комунальні підприємства не можуть конкурувати з приватними щодо зарплат, адже у приватників вони вищі.
Ще однією причиною нестачі працівників Михайло Смушак вважає неможливість надати бронь військовозобов’язаним чоловікам.
Коли люди приходять на роботу, ми зобовʼязані повідомити військомат. А всі бояться його, – говорить Смушак. – До прикладу, у нас є комунальне підприємство «Електроавтотранс». І ми можемо забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників. Тобто, якщо в нас є умовно 100 водіїв, то 50 з них ми бронюємо, а 50 – ні. Тому й немає працівників. Попри те, що сьогодні заробітна плата у водія з досвідом – орієнтовно 25-30 тисяч гривень. Люди воліють краще звільнитися або сидіти вдома, або, можливо, виїхати за кордон, ніж іти на офіційну роботу й розуміти, що тобі можуть завтра дати повістку й ти підеш служити.
За його словами, через нестачу водіїв у місті скоротили кількість автобусів. Каже, наразі це непомітно, але восени ситуація зміниться.
Влітку це не відчувається, бо діти не ходять у школу, а студенти – в унів