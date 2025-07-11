«Усі бояться військкомату», – Смушак про нестачу працівників у Франківську

У Франківську важко знайти працівників навіть на посади з високою зарплатою. Така ситуація склалася через неможливість надання броні всім чоловікам.

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Про це заявив заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак в ефірі радіо “Західний полюс”, пише Репортер.

Зараз є величезна проблема з людьми. Якщо ви захочете сьогодні зробити в себе вдома ремонт, то вам буде складно знайти майстра. По-перше, мало майстрів зараз працюють. По-друге, ціни дуже виросли. Тому в нас є велика конкуренція за те, щоб взяти на роботу чи то будівельника, чи то водія, чи когось іншого, – говорить Михайло Смушак.

За його словами, комунальні підприємства не можуть конкурувати з приватними щодо зарплат, адже у приватників вони вищі.

Ще однією причиною нестачі працівників Михайло Смушак вважає неможливість надати бронь військовозобов’язаним чоловікам.

Коли люди приходять на роботу, ми зобовʼязані повідомити військомат. А всі бояться його, – говорить Смушак. – До прикладу, у нас є комунальне підприємство «Електроавтотранс». І ми можемо забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників. Тобто, якщо в нас є умовно 100 водіїв, то 50 з них ми бронюємо, а 50 – ні. Тому й немає працівників. Попри те, що сьогодні заробітна плата у водія з досвідом – орієнтовно 25-30 тисяч гривень. Люди воліють краще звільнитися або сидіти вдома, або, можливо, виїхати за кордон, ніж іти на офіційну роботу й розуміти, що тобі можуть завтра дати повістку й ти підеш служити.

За його словами, через нестачу водіїв у місті скоротили кількість автобусів. Каже, наразі це непомітно, але восени ситуація зміниться.