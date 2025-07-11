У Косівському районі на полонині Ігрець відкрили відпочинкову локацію 

На території полонини Ігрець, що розташована поблизу села Снідавка Косівської громади, за підтримки фермерського господарства «Ігрець» облаштовано нову рекреаційну зону, яка поєднує елементи традиційного вівчарства, місцевої культури та туризму. Відкриття локації стало частиною стратегії розвитку сільських територій, зокрема з акцентом на збереження гуцульських традицій.

У селі Снідавка Івано-Франківської області відбулося відкриття нової туристично-рекреаційної локації на полонині Ігрець. Проєкт реалізовано за ініціативи та сприяння фермерського господарства «Ігрець», яке активно розвиває напрям вівчарства та підтримує місцеві ініціативи, спрямовані на збереження і популяризацію культурної та природної спадщини Косівської громади, пишуть Версії.

Як зазначають у Косівській міській територіальній громаді, створення відпочинкової інфраструктури у гірській місцевості має кілька важливих цілей. Насамперед, йдеться про підтримку галузі вівчарства, яка вимагає збільшення поголів’я овець, розширення пасовищ, покращення умов утримання тварин, розвиток переробки продукції та її подальшого просування на внутрішньому ринку. Важливим аспектом цієї ініціативи також є створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.

“Облаштування на полонині Ігрець такого формату відпочинкових зон та об’єктів відіграє важливе значення для розвитку Косівської громади”, — йдеться у повідомленні про відкриття локації.

Крім сільськогосподарського вектору, нова туристична зона має потенціал стати важливим елементом культурного туризму. Туристам тут пропонують різні активності: катання верхи на конях, фотосесії з вівцями, спостереження за традиційними методами вівчарства.

Особливої уваги відвідувачів заслуговує оригінальна гойдалка, яка встановлена на вершині схилу й має конструкцію, що дозволяє обертатися навколо своєї осі. У поєднанні з панорамою карпатських гір та чистим повітрям, локація пропонує формат відпочинку, що відрізняється від масового туризму.

Реалізація таких ініціатив, як відзначають в громаді, не лише приваблює туристів, але й може стимулювати прихід інвесторів, які зацікавлені у створенні об’єктів екотуризму, зеленого бізнесу або кооперативних форм господарювання.

У планах господарства — подальший розвиток інфраструктури навколо полонини Ігрець. Розглядаються можливості облаштування місць для ночівлі, проведення тематичних заходів із залученням фольклорних колективів, а також створення міні-музею вівчарства, який би знайомив гостей із традиціями ведення господарства в гірських умовах.

Важливим елементом стратегії громади залишається збереження культурної спадщини. Відновлення традицій вівчарства, що на сьогодні втратили свою масовість, у поєднанні з інтересом з боку туристів, відкриває нові перспективи для ревіталізації старих промислів.

У громаді очікують, що полонина Ігрець стане однією з точок тяжіння туристів, які прагнуть відпочинку серед природи, знайомства з локальними традиціями, ремеслами та господарською культурою гуцулів, а також платформою для реалізації нових ініціатив у сфері зеленого туризму та розвитку гірських територій.