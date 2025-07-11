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Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин доставив на фронт чергову допомогу від міста

Автор: Оксана Марушкевич
11/07/2025 20:27
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Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин здійснив поїздку до підрозділу ЗСУ на передовій, передавши допомогу, зокрема FPV-дрони для 109 окремого гірсько-штурмового батальйону. 

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Івано-Франківська міська рада продовжує забезпечення потреб українських військових на фронті, здійснюючи цілеспрямовану підтримку підрозділів, що беруть участь у бойових діях, зокрема шляхом доставки технічних засобів, транспорту і безпілотників. Одним із останніх таких кроків стала передача допомоги для 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» з боку міської влади Івано-Франківська, пишуть Версії.

Як повідомив військовослужбовець із Івано-Франківська Андрій Грималюк, представники місцевого самоврядування особисто передали сучасні FPV-дрони для потреб підрозділу. У дописі військового зазначено:

“Дякую секретарю ради Віктор Синишин за візит та FPV-дрони для 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс»”, — йдеться у повідомленні.

Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин доставив на фронт чергову допомогу від міста

Ця поїздка є продовженням системної роботи, яку здійснює Івано-Франківська міська рада в умовах воєнного стану. Нагадаємо, у травні 2025 року, в межах міжнародної співпраці з європейськими партнерами, зокрема громадою міста Таллінн (Естонія), Івано-Франківськ отримав 34 автомобілі для потреб Збройних сил України.

Делегація, до складу якої входили представники міської ради, включаючи секретаря Віктора Синишина, а також волонтери, здійснила робочий візит до столиці Естонії з метою організації передачі транспортних засобів. Отриману техніку було транспортовано в Україну, після чого вона впродовж місяця проходила повну технічну підготовку, включаючи діагностику, ремонт і адаптацію до умов експлуатації на лінії фронту.

Івано-Франківська міська рада також повідомляє, що системна допомога українським військовим продовжиться й надалі, а співпраця з європейськими громадами-партнерами залишається пріоритетом у межах реалізації гуманітарних і військово-логістичних ініціатив.