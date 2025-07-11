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Де після ліквідації "паспортних столів" прикарпатці можуть отримати свої паспорти: список
Диван на коліщатках в темній вітальні

Де після ліквідації “паспортних столів” прикарпатці можуть отримати свої паспорти: список

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 20:59
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Минає другий тиждень діяльності новоствореного Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби, яке здійснює свої повноваження у сфері міграції, громадянства та реєстрації фізичних осіб у межах Львівської та Івано-Франківської областей.

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Внаслідок реорганізації низка територіальних підрозділів припинила діяльність,- кажуть у Міграційній службі Львівщини та Івано-Франківщини

“Отже, найнагальнішим завданням останнього часу було забезпечити безперервність у наданні адміністративних послуг. До прикладу, у випадку, коли відвідувач оформив паспорт громадянина України чи закордонний паспорт у певному територіальному підрозділі, але поки документ виготовлявся на поліграфічному підприємстві, цей підрозділ перестав функціонувати”.

Тож у Міграційній службі повідомили у які територіальні підрозділи на Прикарпатті передали для видачі паспортні документи, оформлені у підрозділах, що припинили діяльність.

  • з Верховинського відділу ( припинив діяльність) паспортні документи передано для видачі у Косівський відділ ЗМУ;
  • з Снятинського відділу (припинив діяльність) – у Коломийський відділ ЗМУ;
  • з Калуського відділу (припинив діяльність) – в Івано-Франківський відділ ЗМУ;
  • -з Рожнятівського відділу (припинив діяльність) – у Долинський відділ ЗМУ;
  • з Тлумацького відділу (припинив діяльність) – у Тисменицький відділ ЗМУ;
  • з Галицького відділу (припинив діяльність) – у Рогатинський відділ ЗМУ.

У міграційній службі наголошують, що розуміють, що у зв’язку з ліквідацією низки підрозділів міграційної служби деякі відвідувачі відчуватимуть певні незручності, пов’язані з отриманням готових документів у іншому місці.

“Водночас сподіваємося на подальше збільшення кількості у міських і селищних територіальних громадах Центрів надання адміністративних послуг – ключових пунктів надання послуг з оформлення паспортних документів”,- підсумовують міграційники. 