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Трамп планує вперше надати Україні пакет озброєнь за президентськими повноваженнями, - Reuters
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп планує вперше надати Україні пакет озброєнь за президентськими повноваженнями, – Reuters

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 21:30
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Чинний глава Білого дому Дональд Трамп вперше після приходу до влади в січні цього року скористається президентськими повноваженнями для передачі Україні пакету озброєнь.

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Про це повідомило в четвер агентство Reuters із посиланням на два джерела, ознайомлені з цим рішенням, передає Укрінформ.

«Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України», – зауважує видання.

Зазначається, що команда Трампа попередньо планує відправити в Україну пакет озброєнь загальною сумою до 300 мільйонів доларів США. Матеріали надаватимуться з наявних ресурсів Пентагону.