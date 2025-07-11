Трамп планує вперше надати Україні пакет озброєнь за президентськими повноваженнями, – Reuters

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп вперше після приходу до влади в січні цього року скористається президентськими повноваженнями для передачі Україні пакету озброєнь.

Про це повідомило в четвер агентство Reuters із посиланням на два джерела, ознайомлені з цим рішенням, передає Укрінформ.

«Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України», – зауважує видання.

Зазначається, що команда Трампа попередньо планує відправити в Україну пакет озброєнь загальною сумою до 300 мільйонів доларів США. Матеріали надаватимуться з наявних ресурсів Пентагону.