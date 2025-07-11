В Івано-Франківську до 10 років позбавлення волі засуджено так званого «голову села» на Херсонщині

В Івано-Франківську до 10 років позбавлення волі засуджено так званого «голову села», який утверджував окупаційну владу на Херсонщині

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За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури мешканця Херсонської області визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Суд призначив йому покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході судового розгляду прокурори довели, що під час окупації Нижньосірогозької селищної громади Генічеського району обвинувачений добровільно пішов на співпрацю з ворогом та зайняв посаду в незаконних органах влади.

У серпні 2023 року він став так званим «головою села Верхні Сірогози».

На цій посаді він представляє інтереси окупаційної адміністрації, організовує та проводить проросійські заходи. Зокрема, він брав участь у підготовці та проведенні псевдореферендумів та закликав місцеве населення підтримувати державу-агресора.