Скільки коштувало встановлення лавок й урн на вул. Бельведерській у Франківську?

29 вересня стало відомо, що у Франківську на вул. Бельведерській встановили лавки та урни.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Prozorro.

Тендер на встановлення лавок та урн на вулиці Бельведерська, 28, в Івано-Франківську (поточний ремонт) оголосили 7 липня 2025 року. Замовником виступав Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.

Очікувана вартість робіт становила 105 000, 00 гривень.

Переможцем тендеру став ФОП КОГУТ БОГДАН БОГДАНОВИЧ. Остаточна вартість склала 105 000, 00 гривень.

Закупівля здійснювалася без використання електронної системи.

У звіті про договір про закупівлю вказано, що інформація про технічні та якісні характеристики товару чи послуг відсутня. Терміни виконання договору – від 2 липня 2025 року до 31 грудня 2025 року. Джерело фінансування – місцевий бюджет.

Згідно з даними платформи YouControl, дата реєстрації ФОПу КОГУТ БОГДАН БОГДАНОВИЧ 17.03.2011 року. Основний вид діяльності – Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

За 2025 рік ФОП КОГУТ БОГДАН БОГДАНОВИЧ переміг у 2 закупівлях, які стосуються Франківська. Загальна сума склала 245 000 грн: