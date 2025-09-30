В Івано-Франківську встановлюють стовпчики-делініатори для покращення безпеки дорожнього руху

В Івано-Франківську вчора стартувало встановлення спеціальних стовпчиків-делініаторів на вулиці Миколайчука, в районі торгових центрів «Епіцентр» та «Арсен». Цей захід має на меті поліпшити організацію дорожнього руху та зменшити ризик аварій.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

При виїзді з Епіцентру заборонено повертати ліворуч, однак багато водіїв порушували. Те саме, при заїзді до Епіцентру – водії перетинали з лівим поворотом подвійну лінію розмітки, чим створювали аварійні ситуації.

Тепер через делініатори це зробити буде фізично неможливо. Як і розвернутись перед острівцем безпеки.

Делініатори встаноалено на виконання рішення Комісії з безпеки руху.