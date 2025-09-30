Ветерани з числа ВПО , які не мають власного житла , зможуть отримати компенсацію за оренду

Відтепер компенсацію зможуть отримати й ті ветерани з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.



Як подати заяву (в паперовій або електронній формі)?

Через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, за місцем орендованого житла;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

До пакету документів Захисник/Захисниця з числа ВПО має подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб або, за наявності технічної можливості, – електронну довідку.



У підготовці документів заявнику/заявниці може допомогти фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.



Структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, розглядає подані документи та протягом 10 робочих днів ухвалює рішення щодо виплати компенсації та визначає її розмір.



Своєю чергою обласні та Київська міська держадміністрації мають надати Мінветеранів інформацію про потребу у наданні грошової компенсації, сформованої на підставі прийнятих рішень структурних підрозділів.