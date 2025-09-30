ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Фонд Мінветеранів оголосив новий конкурс «Варто більше» для підтримки ветеранського підприємництва

Ветерани мають можливість отримати від 500 000 до 1 500 000 грн на старт або розвиток власної справи.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук Голову Івано-Франківської ОВА.

Приймають заявки до 6 жовтня 2025 року.

Оголошення переможців відбудеться 1 грудня 2025 року

Заявку можуть подати:

  • ветерани та ветеранки, їхні сім’ї та родини загиблих Захисників і Захисниць, зареєстровані як ФОП;
  • дружини/чоловіки ветеранів (якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію чи відновлення здоров’я ветеранів);
  • юридичні особи (крім ГО та благодійних фондів), серед засновників яких є ветерани або з родин загиблих, зареєстровані не пізніше, ніж за рік до подачі заявки.

Відбір триватиме у три етапи:

  • Перевірка документів.
  • Оцінка незалежними експертами.
  • Публічна презентація бізнес-ідеї.

Деталі veteranfund.com.ua/contests/varto-bilshe

