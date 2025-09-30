Фонд Мінветеранів оголосив новий конкурс «Варто більше» для підтримки ветеранського підприємництва

Ветерани мають можливість отримати від 500 000 до 1 500 000 грн на старт або розвиток власної справи.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук Голову Івано-Франківської ОВА.
Приймають заявки до 6 жовтня 2025 року.
Оголошення переможців відбудеться 1 грудня 2025 року
Заявку можуть подати:
- ветерани та ветеранки, їхні сім’ї та родини загиблих Захисників і Захисниць, зареєстровані як ФОП;
- дружини/чоловіки ветеранів (якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію чи відновлення здоров’я ветеранів);
- юридичні особи (крім ГО та благодійних фондів), серед засновників яких є ветерани або з родин загиблих, зареєстровані не пізніше, ніж за рік до подачі заявки.
Відбір триватиме у три етапи:
- Перевірка документів.
- Оцінка незалежними експертами.
- Публічна презентація бізнес-ідеї.