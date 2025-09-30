Цьогоріч на Прикарпатті у ДТП травмувалися 227 дітей, четверо — загинули

Від початку 2025 року на автошляхах Івано-Франківської області за участю дітей сталося 221 дорожньо-транспортна пригода. Травмовано 227 дітей, 4 — загинули.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За участю мототранспорту, низькошвидкісних легких електричних транспортних засобів (самокатів) та велосипедів з початку 2025 року зареєстровано 98 дорожньо-транспортних пригод.