Виготовляв фальсифікований алкоголь і торгував боєприпасами: у Франківську затримали ділка. ФОТО

До протиправної діяльності причетний 59-річний мешканець Івано-Франківська. Поліціянти затримали підозрюваного.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Чоловік виготовляв фальсифікований алкоголь під виглядом продукції відомих брендів, наклеював підроблені марки акцизного податку та збував його в обласному центрі. Крім того, він займався незаконним обігом боєприпасів.

Слідчі затримали фігуранта та повідомили про підозри.

Так, незаконний бізнес викрили та задокументували оперативники Управління карного розшуку спільно зі слідчими Слідчого управління поліції області.

У ході досудового розслідування встановлено, що для «бізнесу» підозрюваний переобладнав два приміщення у гаражному кооперативі під підпільний цех, де встановив все необхідне обладнання для виготовлення алкоголю.

З лютого 2025 року він виготовляв і розливав міцні алкогольні напої — горілку та коньяк і збував підакцизну продукцію під виглядом відомих торгових марок українського виробництва на території обласного центру.

Під час санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілі чоловіка правоохоронці виявили предмети, які використовувалися у його протиправній діяльності.

Серед вилученого є підроблені марки акцизного податку, тара для виготовлення підакцизних товарів, концентрати для розведення алкоголю та фасувальні матеріали.

Також правоохоронці задокументували два факти збуту підозрюваним гранат.

Крім того, поліцейські вилучили пістолет, запали до вибухових пристроїв, близько 400 набоїв різного калібру, ручні димові гранати та димові шашки, місткість із порохом вагою в понад один кілограм, детонатор, мобільні телефони, кошти, здобуті, ймовірно, внаслідок злочинної діяльності, та автомобіль «Volkswagen Passat». Усе це направили на проведення експертизи.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне придбання, виготовлення, зберігання та збут підакцизної продукції);

ч. 1 ст. 199 (придбання, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників чоловіка, а також джерела походження незаконної зброї, боєприпасів і підакцизної продукції.