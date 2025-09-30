Обіцяв допомогти за 1500 доларів: на Прикарпатті адвоката підозрюють у корупції

На Прикарпатті адвоката звинувачують у шахрайстві та підбурюванні до хабаря.
Про це пише Правда з посиланням на САП.
За даними САП і НАБУ, адвокат обіцяв громадянину “вирішити питання” з суддею за 1500 доларів.
Нібито за ці гроші справа про порушення ПДР (стаття 130 КУпАП) мала бути закрита. Насправді ж адвокат не збирався передавати кошти судді, а залишив їх собі.
Йому інкримінують шахрайство та підбурювання до надання хабаря. Розкрити злочин допомогло Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області.