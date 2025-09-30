ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях влаштувала спокусливу фотосесію на тенісному корті
“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях влаштувала спокусливу фотосесію на тенісному корті

“Міс Україна Всесвіт 2021” Анна Неплях потішила фанів спокусливим контентом. Пише Gazeta.ua.

Зірка влаштувала фотосесію на тенісному корті. Кадри опублікувала в Instagram.

Перед камерою постала в білому поло та мініспідниці. Аутфіт доповнила зібраним волоссям, кедами, кепкою і сонцезахисними окулярами.

Гравець відпочиває на тенісному корті
Тенісистка на корті тримає ракетку і м'яч.
Тенісистка на корті розмовляє по телефону

“Мій сезон”, – коротко підписала знімки модель.

Фани “засипали” жінку компліментами. У коментарях писали: “Вау”, “Вогонь”, “Космічний космос”.

