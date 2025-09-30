ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мер Франківська попередив про ймовірні наслідки атак ворога
Мер Франківська попередив про ймовірні наслідки атак ворога

Міський голова Івано-Франківська закликав мешканців бути готовими до ударів ворога по інфраструктурі.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що під час попередньої повітряної тривоги (у ніч з 27 на 28 вересня) в громаді все було спокійно. Однак, інші міста країни постраждали – у декого по добі немає світла, пише Правда.

Мер закликав бути максимально пильними, реагувати на повітряні тривоги та бути готовими до ударів по інфраструктурі.

«Тому підготуймося зараз разом до можливих відключень. Дай, Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог бʼє по інфраструктурі. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо – з 10 жовтня по всій Україні. І для нашої громади теж є великі загрози», – додав Марцінків.

