Мер Франківська попередив про ймовірні наслідки атак ворога

Міський голова Івано-Франківська закликав мешканців бути готовими до ударів ворога по інфраструктурі.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що під час попередньої повітряної тривоги (у ніч з 27 на 28 вересня) в громаді все було спокійно. Однак, інші міста країни постраждали – у декого по добі немає світла, пише Правда.

Мер закликав бути максимально пильними, реагувати на повітряні тривоги та бути готовими до ударів по інфраструктурі.