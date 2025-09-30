ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейський регулює рух біля вантажівки на дорозі
У Яремче вантажівка збила жінку

У вівторок, 30 вересня, близько 13:40, у Яремче трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківщини.

На виїзді з об’їзної дороги 68-річний водій із села Яблуниця, керуючи вантажним автомобілем, наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Постраждалу з травмами доправили до лікарні.

На місці аварії працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

