Трансплантації органів: скільки їх провели на Франківщині за п’ять років

За дев’ять місяців 2025 року в лікарнях Прикарпаття провели три трансплантації органів. Дві — в обласній клінічній лікарні та одну — в Івано-Франківській центральній міській лікарні. Загалом з 2021 року в цих медзакладах виконали 28 трансплантацій нирок.
Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила директорка департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олександра Бойчук.
У яких медзакладах Івано-Франківщини можуть проводити трансплантації та які органи пересаджують
В області трансплантації органів хірурги проводять з 2021 року. Такі операції виконують у двох медзакладах.
В обласній клінічній лікарні здійснюють трансплантацію нирок, а в центральній міській клінічній лікарні, окрім нирок, можуть ще пересаджувати серце та печінку.
Зокрема, у 2024 році була спроба трансплантації серця, однак при вилученні органу виявили кальциноз коронарних артерій, тому воно було непридатним для пересадки.
Відтак в медзакладах Івано-Франківщини пересаджували лише нирки.
Скільки трансплантацій провели за останні п’ять років:
- у 2021 році — 4;
- у 2022 році — 6;
- у 2023 році — 7;
- у 2024 році — 8;
- у 2025 році — 3.
Загалом упродовж 2021-2025 років у Франківську хірурги провели 28 трансплантацій: 23 в обласній клінічній лікарні та п’ять — у центральній міській клінічній лікарні.
Зокрема, сім трансплантацій медики виконали від родинних донорів, що становить 25% від загальної кількості. У 2025 році живим родинним донором нирки для своєї дружини, яка є громадянкою України, став чоловік-іноземець.
Забір органів прикарпатські хірурги проводять у чотирьох медзакладах:
- в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні;
- в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні;
- у Снятинській багатопрофільній лікарні;
- у Калуській центральній районній лікарні.
Здебільшого медзаклади Івано-Франківщини були базами вилучення органів, а трансплантації проводили в інших лікарнях України.