Трансплантації органів: скільки їх провели на Франківщині за п’ять років

За дев’ять місяців 2025 року в лікарнях Прикарпаття провели три трансплантації органів. Дві — в обласній клінічній лікарні та одну — в Івано-Франківській центральній міській лікарні. Загалом з 2021 року в цих медзакладах виконали 28 трансплантацій нирок.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила директорка департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олександра Бойчук.

У яких медзакладах Івано-Франківщини можуть проводити трансплантації та які органи пересаджують

В області трансплантації органів хірурги проводять з 2021 року. Такі операції виконують у двох медзакладах.

В обласній клінічній лікарні здійснюють трансплантацію нирок, а в центральній міській клінічній лікарні, окрім нирок, можуть ще пересаджувати серце та печінку.

Зокрема, у 2024 році була спроба трансплантації серця, однак при вилученні органу виявили кальциноз коронарних артерій, тому воно було непридатним для пересадки.

Відтак в медзакладах Івано-Франківщини пересаджували лише нирки.

Скільки трансплантацій провели за останні п’ять років:

у 2021 році — 4 ;

році — ; у 2022 році — 6 ;

році — ; у 2023 році — 7 ;

році — ; у 2024 році — 8 ;

році — ; у 2025 році — 3.

Загалом упродовж 2021-2025 років у Франківську хірурги провели 28 трансплантацій: 23 в обласній клінічній лікарні та п’ять — у центральній міській клінічній лікарні.

Зокрема, сім трансплантацій медики виконали від родинних донорів, що становить 25% від загальної кількості. У 2025 році живим родинним донором нирки для своєї дружини, яка є громадянкою України, став чоловік-іноземець.

Забір органів прикарпатські хірурги проводять у чотирьох медзакладах:

в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні;

в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні;

у Снятинській багатопрофільній лікарні;

у Калуській центральній районній лікарні.

Здебільшого медзаклади Івано-Франківщини були базами вилучення органів, а трансплантації проводили в інших лікарнях України.