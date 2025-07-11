Соціальні послуги замість виплат: як змінюється соціальна політика на Прикарпатті

В Івано-Франківську провели координаційну нарада щодо розвитку системи соціального захисту. Говорили про перехід від моделі грошової допомоги до адресного надання соціальних послуг, розвиток патронатних сімей, ментального здоров’я, підтриманого проживання та ветеранської політики.

Про це пише «Галка».

“Якщо сконцентрувати увагу на найважливішому, що має бути сьогодні, — це, звісно, соціальні послуги”, — наголосив заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко.

За його словами, Україна відходить від класичної моделі соціального утримання та переходить до фокусу на людину й її потреби. Відтак, заклади соціального захисту переформатовуються у комунальні некомерційні підприємства, аби стати більш фінансово гнучкими та орієнтованими на результат.

“Сама їхня структура буде більше орієнтована на людей”, — пояснив Василенко.

У новій моделі стимул до якості послуг буде вищим, оскільки фінансування залежатиме від обсягів наданої допомоги.

Він також відзначив роль Центрів життєстійкості, які діють у регіонах.

“Крім того, що вони розвиваються, вони дійсно допомагають”, – зазначив Василенко.

За словами чиновника, важливо уніфікувати підходи до надання послуг, адже виклики різняться між регіонами.

Заступниця голови Івано-Франківської ОДА Людмила Сірко назвала область «однією із соціальних», адже регіон прийняв понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із яких понад 110 тисяч залишаються тут і досі.

Серед категорій, які найбільше потребують підтримки:

понад 4 тисячі осіб з інвалідністю,

понад 17 тисяч пенсіонерів,

37 тисяч сімей з дітьми.

ОДА координує діяльність 35 надавачів соціальних послуг, серед яких — 7 територіальних центрів і 28 центрів соцроботи.

“Соціальні послуги надає не лише департамент, а й реабілітаційні центри, державні та міжнародні організації, ЦНАПи, громади, релігійні інституції”, — пояснила Сірко.

Вона також відзначила, що в області функціонує більше 20 патронатних сімей та активно розвивається програма підтриманого проживання.

Станом на 2025 рік, послугами з догляду вдома охоплено понад 6 тисяч осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Загалом базові послуги вже отримали понад 65 тисяч прикарпатців, з них — 30 тисяч ВПО.

Для стаціонарного догляду в області працює 8 інтернатів: три геріатричні пансіонати, чотири психоневрологічні інтернати і дитбудинок. Тут перебуває близько 1200 підопічних, з яких 115 — переселенці. Ще понад 300 людей проживають у 9 стаціонарних відділеннях при комунальних установах громад.

Розвивається і ветеранська політика: вже відкрито Центр ментального здоров’я, Центр досконалості, два Центри розвитку ветеранів та дев’ять ветеранських просторів.

“Безпосередньо на сьогодні вже є 98 вакансій, в тому числі 14 при закладах охорони здоров’я. Вже працевлаштовано 73 працівники”, — повідомила Сірко.

В області активно працює мережа допомоги постраждалим від домашнього насильства: два притулки, три денні центри, дві кризові кімнати, 25 мобільних бригад, соціально-психологічний центр у Верховині. Партнерами тут виступають релігійні організації.

Функціонує й всеукраїнська програма ментального здоров’я.

“Допомагають — і громадськість, і благодійні організації, і поліція, і ДСНС. Це ті люди, які перші приходять на допомогу і надають послуги ментального здоров’я”, — наголосила Сірко.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий окреслив важливість співпраці з ОВА і громадами.

“Ми намагаємося сформувати і формуємо спільність, проводимо навчання і йдемо безпосередньо в процеси, які проходять соціальні проєкти”.

Під час заходів розглядають питання домашнього насильства, прав ветеранів, доступу до соціальних послуг.

“Ми відстежуємо порушення, проводимо постійні моніторинги, і хочу зауважити, що рекомендації, які ми надаємо, опрацьовуються і виконуються”, — повідомив Вербовий.

Особливої уваги, на думку Уповноваженого, потребує паліативна підтримка ветеранів.

“Щоб ця категорія героїв, які постраждали, мали можливість отримати максимально гідну допомогу”, – наголосив він.

Наразі в області триває активна робота над інвентаризацією приміщень для соцжитла, реалізуються обласні програми на десятки мільйонів гривень.