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Автомобіль горить на дорозі, сильний дим.
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У Франківську посеред вулиці горів автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
11/07/2025 22:42
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Сьогодні ввечері, 11 липня, в Івано-Франківську посеред вулиці спалахнув автомобіль.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Пожежа легковика трапилась на вулиці Мазепи, навпроти коледжу фізичного виховання і біля входу у міський парк імені Т. Шевченка. Чому зайнялось авто – поки не відомо.

“Горіла машина біля парку Шевченка.

Пожежники прибули на місце і загасили її”, – йдеться у дописі.

На відео, яким поділились очевидці події, видно оперативну роботу вогнеборців, які швидко прибули до місця події та загасили швидко пожежу.