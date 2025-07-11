У Франківську посеред вулиці горів автомобіль. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні ввечері, 11 липня, в Івано-Франківську посеред вулиці спалахнув автомобіль.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на місцеві Телеграм-канали.
Пожежа легковика трапилась на вулиці Мазепи, навпроти коледжу фізичного виховання і біля входу у міський парк імені Т. Шевченка. Чому зайнялось авто – поки не відомо.
“Горіла машина біля парку Шевченка.
Пожежники прибули на місце і загасили її”, – йдеться у дописі.
На відео, яким поділились очевидці події, видно оперативну роботу вогнеборців, які швидко прибули до місця події та загасили швидко пожежу.