Рух ЧЕСНО запрошує ветеранів Івано-Франківщини реєструватися на навчання з лідерства

Рух ЧЕСНО спільно зі Школою публічного управління УКУ відкриває реєстрацію на друге всеукраїнське навчання “Програма ветеранського лідерства”.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Запрошують ветеранів та ветеранок з усіх регіонів України, які прагнуть стати лідерами змін у суспільстві та політиці.
Навчання відбудеться у Львові та об’єднає 25 мотивованих учасників, які прагнуть розвиватися, формувати політичну повістку та впливати на майбутнє країни.
Реєстрація відкрита до 21 липня 2025 року: https://bit.ly/4lE8RF1
Участь у програмі — це шанс:
- краще зрозуміти, як працює система державного управління;
- отримати інструменти для ефективної участі в громадському та політичному житті;
- долучитися до закритих зустрічей з провідними експертами, дипломатами, медійниками та політиками;
- стати частиною сильної спільноти однодумців.
Серед спікерів програми — Андрій Рождественський, народні депутати Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин та інші фахівці української та міжнародної політики.
Формат навчання — 4 обов’язкові офлайн-модулі у Львові:
- 1-й модуль: 4–6 вересня 2025
- 2-й модуль: 23–25 жовтня 2025
- 3-й модуль: 27–29 листопада 2025
- 4-й модуль: 22–24 січня 2026
Організатори покривають витрати на проживання, харчування та проїзд для відібраних учасників.
Хто може податися?
Ветерани й ветеранки з активною громадянською позицією, бажанням впливати на розвиток країни, готовністю вчитися та брати участь у публічному житті. Досвід у політиці чи громадському секторі не є обов’язковим, але може бути перевагою.
Відбір проходить у два етапи:
- Заповнення анкети з мотиваційними запитаннями.
- Онлайн-співбесіда для попередньо відібраних кандидатів.
Щоб підвищити свої шанси, відповідайте щиро й докладно, а також чітко сформулюйте свою мотивацію та цілі участі.