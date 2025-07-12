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Рух ЧЕСНО запрошує ветеранів Івано-Франківщини реєструватися на навчання з лідерства
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Рух ЧЕСНО запрошує ветеранів Івано-Франківщини реєструватися на навчання з лідерства

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 07:22
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Рух ЧЕСНО спільно зі Школою публічного управління УКУ відкриває реєстрацію на друге всеукраїнське навчання “Програма ветеранського лідерства”.

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Запрошують ветеранів та ветеранок з усіх регіонів України, які прагнуть стати лідерами змін у суспільстві та політиці.

Навчання відбудеться у Львові та об’єднає 25 мотивованих учасників, які прагнуть розвиватися, формувати політичну повістку та впливати на майбутнє країни.

Реєстрація відкрита до 21 липня 2025 року: https://bit.ly/4lE8RF1

Участь у програмі — це шанс:

  • краще зрозуміти, як працює система державного управління;
  • отримати інструменти для ефективної участі в громадському та політичному житті;
  • долучитися до закритих зустрічей з провідними експертами, дипломатами, медійниками та політиками;
  • стати частиною сильної спільноти однодумців.

Серед спікерів програми — Андрій Рождественський, народні депутати Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин та інші фахівці української та міжнародної політики.

Формат навчання — 4 обов’язкові офлайн-модулі у Львові:

  • 1-й модуль: 4–6 вересня 2025
  • 2-й модуль: 23–25 жовтня 2025
  • 3-й модуль: 27–29 листопада 2025
  • 4-й модуль: 22–24 січня 2026

Організатори покривають витрати на проживання, харчування та проїзд для відібраних учасників.

Хто може податися?

Ветерани й ветеранки з активною громадянською позицією, бажанням впливати на розвиток країни, готовністю вчитися та брати участь у публічному житті. Досвід у політиці чи громадському секторі не є обов’язковим, але може бути перевагою.

Відбір проходить у два етапи:

  1. Заповнення анкети з мотиваційними запитаннями.
  2. Онлайн-співбесіда для попередньо відібраних кандидатів.

Щоб підвищити свої шанси, відповідайте щиро й докладно, а також чітко сформулюйте свою мотивацію та цілі участі.

 Детальніше — на сайті ЧЕСНО