Рух ЧЕСНО запрошує ветеранів Івано-Франківщини реєструватися на навчання з лідерства

Рух ЧЕСНО спільно зі Школою публічного управління УКУ відкриває реєстрацію на друге всеукраїнське навчання “Програма ветеранського лідерства”.

Запрошують ветеранів та ветеранок з усіх регіонів України, які прагнуть стати лідерами змін у суспільстві та політиці.

Навчання відбудеться у Львові та об’єднає 25 мотивованих учасників, які прагнуть розвиватися, формувати політичну повістку та впливати на майбутнє країни.

Реєстрація відкрита до 21 липня 2025 року: https://bit.ly/4lE8RF1

Участь у програмі — це шанс:

краще зрозуміти, як працює система державного управління;



отримати інструменти для ефективної участі в громадському та політичному житті;



долучитися до закритих зустрічей з провідними експертами, дипломатами, медійниками та політиками;



стати частиною сильної спільноти однодумців.



Серед спікерів програми — Андрій Рождественський, народні депутати Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин та інші фахівці української та міжнародної політики.

Формат навчання — 4 обов’язкові офлайн-модулі у Львові:

1-й модуль: 4–6 вересня 2025



2-й модуль: 23–25 жовтня 2025



3-й модуль: 27–29 листопада 2025



4-й модуль: 22–24 січня 2026



Організатори покривають витрати на проживання, харчування та проїзд для відібраних учасників.

Хто може податися?

Ветерани й ветеранки з активною громадянською позицією, бажанням впливати на розвиток країни, готовністю вчитися та брати участь у публічному житті. Досвід у політиці чи громадському секторі не є обов’язковим, але може бути перевагою.

Відбір проходить у два етапи:

Заповнення анкети з мотиваційними запитаннями.

Онлайн-співбесіда для попередньо відібраних кандидатів.



Щоб підвищити свої шанси, відповідайте щиро й докладно, а також чітко сформулюйте свою мотивацію та цілі участі.

Детальніше — на сайті ЧЕСНО