За минулу добу втрати окупантів зросли на 1070 осіб, 245 БПЛА та 31 артсистему

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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-особового складу / personnel – близько / about 1032690 (+1070) осіб / persons
-танків / tanks – 11013 (+0) од
-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22980 (+1) од
-артилерійських систем / artillery systems – 30194 (+31) од
-РСЗВ / MLRS – 1437 (+0) од
-засоби ППО / anti-aircraft systems – 1193 (+0) од
-літаків / aircraft – 421 (+0) од
-гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 45248 (+245)
-крилаті ракети / cruise missiles – 3459 (+0)
-кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
-підводні човни / submarines – 1 (+0)
-автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 54822 (+90)
-спеціальна техніка / special equipment – 3929 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!