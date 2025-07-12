Якою буде погода на Івано-Франківщині 12 липня

12 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень — місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 24-26° тепла. По області вночі прогнозують 21-26° тепла. У високогір’ї Карпат вночі 12-17° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.