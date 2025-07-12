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Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
12/07/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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12 липня – 110 років від дня народження Петра Тронька (1915-2011), українського історика, академіка, головного редактора 26-томної «Історії міст і сіл УРСР», голови правління Національної спілки краєзнавців України (1991-2011), який деякий час працював на Прикарпатті.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.