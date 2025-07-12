Внаслідок російської масованої атаки на західні області є загиблі і поранені

У ніч на 12 липня окупанти вкотре завдали ударів по українських містах. Основною ціллю російської атаки стали західні області України.

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Росіяни атакували безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників, пише Бліц-Інфо.

Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема: у Києві, у Кропивницькому та Черкасах, на Хмельниччині, на Волині, зокрема в Луцьку, у Чернівцях, у Львові та Харкові.

У Луцьку через атаку трапилось загоряння одноповерхового житлового будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу о 06:08. Постраждалих немає.

У Чернівцях зафіксовано влучання поблизу аеропорту. Як повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, вночі росіяни атакували область чотирма “Шахедами” та однією ракетою. У Чернівцях через атаку загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще четверо людей – тяжкопоранені. 10 людей отримали легкі травми.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання — зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

“За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці. У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання — близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32. Усі необхідні служби працюють на місцях”,- повідомив очільник Львова.

Окупаційна армія завдала удару по місту Харків. Ворог використав керовану авіабомбу для удару по житловій забудові. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці удару виникла пожежа.

У межах Черкаської області українські захисники знищили російську ракету та 20 безпілотників. Минулося без постраждалих. За попередніми даними, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів – аварійна бригада вже працює.