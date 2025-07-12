Керівниця франківського дитсадка Тетяна Кузьменко потрапила до реєстру корупціонерів

10 липня директорку івано-франківського дитсадка №18 «Зернятко» Тетяну Кузьменко, яка виписала своїй доньці понад 300 тис. грн премій, внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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Кількома постановами Івано-Франківський міський суд визнав Кузьменко винною за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про наявність конфлікту інтересів) та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів), пише КУРС.

Суд оштрафував її на 15 300 грн. Під час розгляду справи директорка дитсадка визнала провину.