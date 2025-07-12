На Запоріжжі поліг захисник з Івано-Франківської громади Федорчак Роман

До Лисецької громади на Івано-Франківщині надійшла сумна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув мешканець Лисця старший лейтенант Збройних сил України Роман Федорчак

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Пише Правда.іф з посиланням на Лисецьку селищну раду

Роману Федорчаку назавжди буде 31 рік! Він командував стрілецькою ротою військової частини А7013, яка воює на запорізькому напрямку.