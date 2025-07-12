На Запоріжжі поліг захисник з Івано-Франківської громади Федорчак Роман

До Лисецької громади на Івано-Франківщині надійшла сумна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув мешканець Лисця старший лейтенант Збройних сил України Роман Федорчак
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Пише Правда.іф з посиланням на Лисецьку селищну раду
Роману Федорчаку назавжди буде 31 рік! Він командував стрілецькою ротою військової частини А7013, яка воює на запорізькому напрямку.
“Просимо мешканців громади зустріти нашого Героя, який повертається додому «на щиті», з усіма почестями і віддати останню шану. Інформацію про зустріч скорботного кортежу і похорон повідомимо додатково”, – йдеться у дописі.