Під час пожежі в Івано-Франківську рятувальники евакуювали чотирьох людей

12 липня о 00:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Героїв Пожежних, в місті Івано-Франківськ.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники оперативно прибули до місця події та встановили, що виникла пожежа покрівлі одноповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 170 м².

Завдяки оперативним діям рятувальників, із задимленого будинку було евакуйовано 4 мешканців.

О 01:43 пожежу було локалізовано, а о 02:12 – ліквідовано.

Причина виникнення загоряння встановлюється.