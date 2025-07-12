Під час пожежі в Івано-Франківську рятувальники евакуювали чотирьох людей

12 липня о 00:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Героїв Пожежних, в місті Івано-Франківськ.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Рятувальники оперативно прибули до місця події та встановили, що виникла пожежа покрівлі одноповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 170 м².
Завдяки оперативним діям рятувальників, із задимленого будинку було евакуйовано 4 мешканців.
О 01:43 пожежу було локалізовано, а о 02:12 – ліквідовано.
Причина виникнення загоряння встановлюється.