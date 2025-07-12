ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники евакуювали чотирьох людей під час пожежі у Франківську. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час пожежі в Івано-Франківську рятувальники евакуювали чотирьох людей

Автор: Оксана Марушкевич
12/07/2025 10:05
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

12 липня о 00:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Героїв Пожежних, в місті Івано-Франківськ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

Рятувальники оперативно прибули до місця події та встановили, що виникла пожежа покрівлі одноповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 170 м².

Завдяки оперативним діям рятувальників, із задимленого будинку було евакуйовано 4 мешканців.

О 01:43 пожежу було локалізовано, а о 02:12 – ліквідовано.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Пожежники гасять вогонь на даху будинку вночі.