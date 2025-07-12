В ІФНМУ вшанували пам’ять загиблих на війні медиків

У четвер, 10 липня, на фасаді Івано-Франківського національного медичного університету відкрили сім анотаційних дощок полеглим медикам, які віддали життя за Україну.

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Про це з місця події повідомляє журналістка Фіртки.

Дошки відкрили до Всеукраїнського Дня вшанування пам’яті загиблих медичних працівників.

Як зазначив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, медик — це надзвичайно важлива людина на фронті. Він рятує життя інших, але, на жаль, сам наражається на небезпеку.

“Символічно, що це відбувається саме на території нашого медичного університету, в самому центрі міста. Дякую ректору за те, що погодився на встановлення цих пам’ятних дошок. Вони нагадуватимуть франківцям, що медики воюють, що медики сьогодні гинуть і захищають нашу українську державу. Сьогодні вшановуємо пам’ять наших хлопців — випускників медичного університету та медиків з Івано-Франківська — в межах програми «Івано-Франківськ — місто Героїв»”.

Олеся Власій, матір загиблого медика Богдана Власія, наголосила: полеглі медики — це не просто Герої, а пам’ятні дошки на їхню честь — не просто формальність.

“Це не просто наші чоловіки, сини, тати, мами. Це кожний окремо, глибокий, безрозмірний біль. Це біль, який виливається роками, днями, хвилинами, секундами в очікуванні тільки одного повідомлення: “Все гаразд!”. Багато слів можна говорити та довго, і не вистачить на те часу. Але буває час, коли слова німіють. Буває час, коли в пошані мовкнуть небеса”.

Ректор ІФНМУ Роман Яцишин зазначив, що сьогодні вшановують тих, хто віддав життя за Україну — серед них близько 500 медичних працівників, загиблих під час війни.