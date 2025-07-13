“СпівДія Одяг”: як в Івано-Франківську працює благодійна крамниця речей для потребуючих

Підприємницька п’ятниця на чолі з міським головою Русланом Марцінківим завітала до благодійної організації “СпівДія Одяг”, яку можна знайти за адресою Михайла Мулика, 10. Тут можна безкоштовно взяти одяг чи потрібну побутову річ, якщо не маєте змоги її купити. Або ж віддати те, що вам вже не потрібне, але воно в гарному стані і може бути корисним для тих, хто цього потребує.

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Проєкт “СпівДія Одяг” ГО “Шухляда” розпочався у 2022 році. То була відповідь на повномасштабне вторгнення, адже тоді в нашому місті з’явилося багато внутрішньо переміщених осіб, яким була вкрай необхідна гуманітарна підтримка. З часом діяльність проєкту поступово розширювалася, пише Західний кур’єр.

Наразі “СпівДія Одяг” допомагає не тільки ВПО, а й загалом усім мешканцям, які мають таку потребу. У їхніх залах представлений як дорослий, так і дитячий одяг різних розмірів. На кожен сезон ви знайдете одяг та взуття відповідно до пори року. Крім того, тут є багато побутових речей, які можуть стати в нагоді. І все це абсолютно безкоштовно.

“Так як зараз тепло, то ви можете знайти легкий одяг. Також ви можете знайти у нас взуття, як доросле, так і дитяче. І деколи у нас є різні предмети побуту. Наприклад, зараз представлено досить багато домашнього текстилю. Ви можете обрати у нас рушнички, простирадла і так далі. Також для діток у нас є іграшки. Деколи з’являються інші дитячі речі, такі як памперси, візочки. Велосипед зараз стоїть у нас дитячий. Ми чекаємо, щоб віддати його у хороші руки. Деколи також наші відвідувачі приносять і книжки. Тому у нас досить багатий вибір. І ми сподіваємось, що ми закриваємо принаймні більшість потреб, які є у наших відвідувачів”, — говорить членкиня ГО “Шухляда” Марія Грижак.

Організація не лише знаходить нових власників вживаного одягу. Вона ще й активно переробляє його у власній майстерні. Це показує, що дати речам друге життя — зовсім не складно, але дуже важливо. Головна мета – допомогти людям зрозуміти, що потрібно менше викидати та розумніше використовувати те, що вже є.

“Стосовно екологічності, ми не тільки приймаємо одяг, взуття, книжки — ми за свідоме споживання. Ми про те, щоб не було переспоживання, щоб люди свідомо відносилися і ставилися до речей. Ми не тільки пропонуємо речі, ми їх ще й переробляємо таким чином. Ви вже бачили нашу майстерню, ми намагаємося надати речам другого життя. Для того, щоб люди подивилися, що це зовсім не складно, що це потрібно”, — розповідає волонтерка проєкту “СпівДія Одяг” ГО “Шухляда” Ольга Максимова.

У майстерні непридатний одяг отримує нове життя. Його передають до собачого притулку. Ще одна волонтерка Оля, яка й сама є ВПО, опікується старими собаками з Луганська та Харкова, яким потрібен дім. Вона забирає навіть зовсім непридатні речі, знаходячи їм застосування. Це приклад, як кожна річ, навіть найменш придатна, приносить тепло тим, хто цього потребує.

Також громадська організація допомагає Збройним Силам України. Інколи вони навіть йдуть у мінус і не мають чим покрити оренду, але роблять це лише заради того, аби бути корисними не тільки для мирного населення, а й для військових.

Завдяки небайдужим людям, які створили цю організацію, кожен, хто потребує допомоги з одягом чи побутовими речами, може прийти сюди. Ви можете взяти все необхідне в необмеженій кількості. Для цього потрібно лише мати документи, що посвідчують вашу особу, а також документи інших людей, для яких ви берете одяг. А для вашого комфорту в магазині є навіть примірочна. Там ви можете спокійно приміряти речі та вирішити, чи берете ви їх, чи вони чекатимуть на нового господаря.