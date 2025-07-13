На фронті загинув Любомир Козьмін з Івано-Франківщини, який майже рік вважався зниклим безвісти

У липні стало відомо про загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Любомира Козьміна. З жовтня 2024 року боєць вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Городенківської територіальної громади, пише Правда.

Любомир Козьмін народився 18 лютого 1988 року та проживав у місті Городенка. Він проходив службу навідником у 214-му окремому спеціальному батальйоні OPFOR.

Захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Катеринівка Покровського району Донецької області.