НАТО оплатить постачання американської зброї Україні, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО, згідно з якою Сполучені Штати постачатимуть зброю Україні через Альянс, а витрати на озброєння повністю покриватиме НАТО.
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Про це повідомляє CNN.
«Ми надсилаємо зброю НАТО, і НАТО повністю за неї платить», – сказав Трамп в інтерв’ю NBC News у четвер. За його словами, США передадуть системи Patriot до НАТО, а вже Альянс розподілятиме їх далі, зокрема для потреб України.
У НАТО наразі не прокоментували цю заяву.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте того ж дня провів розмову з Трампом.
«Я закликав лідерів надати Україні більше боєприпасів і систем ППО. Щойно поговорив із президентом Трампом і зараз тісно працюю з союзниками, щоб допомогти Україні», – написав він у X.
У розмові з NBC Трамп також анонсував «важливу заяву щодо росії», яку планує зробити у понеділок, не розкриваючи подробиць.
«Я розчарований росією», — вкотре додав президент.