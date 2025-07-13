У Франківську з жовтня з’являться перші дуобуси

Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що вже у жовтні 2025 року на вулицях Івано-Франківська з’являться перші дуобуси — тролейбуси з автономним ходом.

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Нагадаємо, у серпні 2024 року КП «Електроавтотранс» уклало контракт із львівським заводом «Електрон» на постачання 9 сучасних низькопідлогових тролейбусів, здатних рухатися як за допомогою контактної мережі, так і автономно — на акумуляторі, пише Місто.

Очікується, що поява дуобусів дозволить значно покращити сполучення у мікрорайонах, де немає тролейбусної інфраструктури, та підвищить комфорт громадського транспорту загалом.