У Франківську недобудований перинатальний центр планують переобладнати на реабілітаційний

Відбувся аукціон на будівництво сучасного багатопрофільного Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я на базі недобудованого перинатального центру на території Обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.

Тендер оголосив Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОВА з очікуваною вартістю 1 189 280 009, пише КУРС з посиланням на систему публічних закупівель Prozorro.

На тендер прийшов лише один учасник – ТОВ “Промбудсервіс-Косів”, яке запропонувало виконати роботи за 1 185 675 162 гривень.

Наразі замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з потенційним переможцем. Як йдеться в тендерній документації, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.

За даними аналітичної системи youcontrol, ТОВ “Промбудсервіс-Косів” зареєстроване у місті Косів Івано-Франківської області. Засновниками фірми є місцеві мешканці Володимир Тинкалюк, Ігор Харук та Степан Костирко.

Цікаво, що досвіду роботи з такими масштабними проєктами у фірми немає. Серед аналогічних договорів учасник тендеру вказав реконструкцію будівель Чернівецького обласного перинатального центру (42 908 441 грн), капітальний ремонт приміщень спортивного залу Делятинського ліцею №1 для розміщення ВПО (7 480 200 грн), будівництво Яремчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (7 746 313 грн).

До речі, за інформацією NGL media, директор фірми Володимир Тинкалюк під час реконструкції перинатального центру у Чернівцях підробив акти виконаних підрядних робіт, чим завдав збитків державі у сумі 34,55 тис. грн.