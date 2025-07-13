На центральну частину Буковелю чекає повна реконструкція. ФОТО

У найближчі три роки заплановано повну реконструкцію центральної частини курорту Буковель.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив маркетолог, засновник Fedoriv Agency Андрій Федорів.
Стратегію оновлення та розвитку курорту Fedoriv Agency розробляє у співпраці з художниками, культурологами, урбаністами та партнерами з різних країн світу. Над новим архітектурним майстер-планом працює архітектурне бюро Archimatika.
“Нову стратегію вже прийнято. Наприклад, наш клієнт має готовність фактично знести застарілу центральну площу та побудувати її заново”, – розповів він.
Розпочати реконструкцію планують із головної площі курорту. Роботи стартують уже навесні 2026 року.
“Піші прогулянки, сучасна гуцульська архітектура, єдиний дизайн-код для всього центру курорту, нові можливості для хайкінгу та інших видів спорту, дозвілля для дітей і дорослих – усе це стане частиною оновленого Буковелю”, – пояснив Федорів концепцію реконструкції.
Також обов’язковими будуть інклюзивність і програми для відпочинку та реабілітації військових.
Проєкт ревіталізації головної площі Буковелю, розроблений Archimatika, став фіналістом конкурсу World Architecture Festival у категорії “Майбутній проєкт: громадські об’єкти”.