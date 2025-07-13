На центральну частину Буковелю чекає повна реконструкція. ФОТО

У найближчі три роки заплановано повну реконструкцію центральної частини курорту Буковель.

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Про це повідомив маркетолог, засновник Fedoriv Agency Андрій Федорів.

Стратегію оновлення та розвитку курорту Fedoriv Agency розробляє у співпраці з художниками, культурологами, урбаністами та партнерами з різних країн світу. Над новим архітектурним майстер-планом працює архітектурне бюро Archimatika.

Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

“Нову стратегію вже прийнято. Наприклад, наш клієнт має готовність фактично знести застарілу центральну площу та побудувати її заново”, – розповів він.

Розпочати реконструкцію планують із головної площі курорту. Роботи стартують уже навесні 2026 року.

“Піші прогулянки, сучасна гуцульська архітектура, єдиний дизайн-код для всього центру курорту, нові можливості для хайкінгу та інших видів спорту, дозвілля для дітей і дорослих – усе це стане частиною оновленого Буковелю”, – пояснив Федорів концепцію реконструкції.

Також обов’язковими будуть інклюзивність і програми для відпочинку та реабілітації військових.

Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

Фото: Andriy Fedoriv / Facebook

Проєкт ревіталізації головної площі Буковелю, розроблений Archimatika, став фіналістом конкурсу World Architecture Festival у категорії “Майбутній проєкт: громадські об’єкти”.