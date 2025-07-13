На Прикарпатті виявили майже 60 фактів втручання в газові лічильники

За перше півріччя 2025 року фахівці Івано-Франківської філії “Газмережі” провели періодичну повірку понад 230 лічильників, з них 12% приладів непридатні до подальшої експлуатації через пошкодження та зношення лічильного механізму.

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Окрім того, фахівці виявили 58 випадків втручання в роботу газових лічильників задля заниження показників спожитого газу, повідомили у пресцентрі Івано-Франківської філії “Газмережі”.

Періодична повірка побутових лічильників газу проводиться кожні 8 років. Споживачам не потрібно слідкувати за термінами, Івано-Франківська філія «Газмережі» самостійно попередить про наближення дати повірки та виконає всі необхідні роботи.

«Періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, здійснюються коштом газорозподільної компанії», – наголошує начальник відділу метрологічного забезпечення Івано-Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Орест Гринів.

Якщо під час повірки виявляється втручання у роботу лічильника з метою заниження показників, споживач зобов’язаний оплатити вартість експертизи, відшкодувати послуги зі зняття та встановлення приладу, придбати новий лічильник, компенсувати збитки, завдані газорозподільній компанії.